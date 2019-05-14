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Проблемы со спиной говорят о наличии смертельных болезней

Фото: www.globallookpress.com
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Боль в пояснице может стать сигналом о наличии тяжелого заболевания

Если у вас болит спина, то это серьезный повод наведаться к врачу, считает специалист южноафриканского Университета Стелленбош, профессор Квинет Лоу. По его словам, болевые ощущения в районе поясницы могут свидетельствовать о развитии тяжелых болезней.

Ученый назвал четыре недуга, симптомом которых может стать боль в спине. Первый – артроз. Это заболевание поражает суставы и вызывает сильные муки с позвоночником. Как правило, артроз возникает в результате поднятия тяжестей или, наоборот, сидячего образа жизни. Также его появлению способствуют неверная осанка и сутулость, плоскостопие, износ межпозвоночных дисков.

Проблема со спиной может оказаться и симптомом рака кости. Лоу отметил, что опухоль способна образоваться в позвонках и тем самым "давить" на соседние области, задевая нервы.

Кроме того, боль в спине может означать начало метастазов при других видах онкологии – раке простаты, легких, толстой кишки или молочной железы. Если недуг дал метастазы, то они могли достичь и костей позвоночника, говорится в статье MedikForum.

Не исключено, что причиной поясничной боли является сахарный диабет. Исследования показали, что диабетики значительно более расположены к болям в спине. Многие из них часто страдают от хронических болей из-за того, что их неправильное кровообращение повреждает нервы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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