Иностранцы завезли корь в Россию

Эпидемиологическая ситуация в соседних государствах ухудшается

Заболеваемость корью в мире, несмотря на достижения современной медицины, заметно растет. По официальным данным, только на Украине за январь-апрель 2019 г. зафиксировано 34,2 тыс. случаев заражения. Значительно меньше, но все равно много – 5,3 тыс. – в Казахстане, почти 3 тыс. в Грузии, сообщает Роспотребнадзор.

Такая неблагополучная ситуация у самых границ РФ приводит к тому, что и на территории нашей страны появляются вспышки этой инфекции. Чаще всего корь диагностируют у переселенцев из других стран, трудовых мигрантов и среди местного восприимчивого населения.

В связи с этим в России объявлена так называемая "подчищающая иммунизация", когда прививки от кори ставят беженцам и временным переселенцам, другим иностранным гражданам и местным жителям, ведущим кочевой образ жизни.

Россиян специалисты просят подойти к ситуации ответственно, в первую очередь не отказываться от прививок детям.

Ранее в Центре новостей ООН сообщили, что разносчиком кори в мире стала Украина.