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Российские пограничники задержали финских браконьеров

Фото: www.globallookpress.com
Рыбаки из Суоми нанесли ущерб РФ почти на 50 миллионов рублей

Российские пограничники задержали в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне РФ рыболовецкое судно под флагом Финляндии.

Пока неизвестно, являлись ли рыбаки на борту именно финнами, но ловили они наши водные биоресурсы с нарушением законодательства РФ.

"В настоящее время проводится проверка, судно задержано и сопровождено в калининградский морской рыбный порт. Капитану грозит ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", – цитирует портал "Калининград.Ru" представителя пресс-службы береговой охраны Погрануправления ФСБ по региону.

Российские силовики обнаружили на борту браконьерского сейнера свыше 7,5 т рыбы. По предварительной оценке, ущерб государству превысил 49 млн рублей.

Как сообщает ресурс "Новый Калининград.Ru", инцидент произошел еще 10 мая, однако известно об этом стало лишь сегодня. Судно-нарушитель называется Roxen.

Николай КАЦАПОВ
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