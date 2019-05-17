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Метрогородку добавили скорости

Фото: mos.ru
Транспортная доступность района улучшилась в разы

По новой автодороге в районе крупнейшего района столицы пущен транспорт. Открыл магистраль в Метрогородке лично мэр Москвы Сергей Собянин. Длина трассы от Открытого шоссе до ул. Лосиноостровская составляет около 2-х километров, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам градоначальника, с появлением дороги транспортная доступность района изменится в лучшую сторону, что сразу же заметят его жители – а это порядка 40 тыс. человек. В частности, станет проще добираться до пункта назначения тем, кого раньше тормозили пробки на "Щелкове" и Открытом шоссе.

"Этот участок значительно облегчит движение на "Щелковке" и на Открытом шоссе, самое главное – даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тыс. человек",

– заверил Собянин. 

Кроме того, разгрузятся местные проезды в Метрогородке, а вместе с ним и ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка, ул. Краснобогатырская и Русаковская набережная.

Однако работа на этом не закончена. К благоустройству и озеленению территории вокруг новой дороги вернутся уже этой осенью. Живущих и трудящихся поблизости не будут беспокоить звуки проносящихся по магистрали автомобилей. В домах и учреждениях установят шумозащитные стеклопакеты.

Столичные власти думают о водителях, не забывая при этом о пешеходах. Так, подходит к концу строительство внеуличного перехода через СВХ и МЦК в створе 3-го проезда Подбельского. Все преобразования производятся рамках масштабной программы "Мой район". В нее также включен перехода через Открытое шоссе в районе домов 15-18. 

Метрогородок с Гольяново соединит ул. Тагильская. Этот участок – следующий на очереди, пообещали в мэрии. Также в планах – строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении СВХ с Открытым шоссе и 5-м проездом Подбельского. Они значительно улучшат транспортную доступность района. 

Ксения АНДРЕЕВА
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