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"Свежая температура": москвичам рассказали о погоде на Последний звонок

Фото: www.globallookpress.com
Дожди не испортят праздник

В пятницу, 24 мая, когда во многих столичных школах прозвенит Последний звонок, ожидается прохладная погода без осадков.

"Утром 24 мая... будет вполне свежая температура, +8+10°C, но осадков мы не ожидаем... Максимальная температура, которая будет после полудня +19+20°C ", –

рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он посоветовал родителям одеть младших школьников потеплее, так как утром погода будет достаточно прохладной, отмечает телеканал "Царьград".

Некоторые выпускники отпразднуют Последний звонок 23 мая. В этот день в Москве пройдут дожди, во второй половине дня возможны грозы и порывистый ветер – до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха +21+23°C.

До конца недели в столице сохранится теплая дождливая погода. В субботу, 25 мая, в городе будет +21+23°С, в воскресенье ожидается +19+24°С, сообщает Гидрометцентр.


Валентина МАЙОРОВА
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