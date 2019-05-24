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Из прохлады в тропики: синоптики озвучили прогноз погоды

Фото: www.globallookpress.com
Москвичей ждет небывалая для мая жара

Температура в столице превысит июльскую.

К концу мая жителей Москвы ждет погодный "сюрприз". В город придет тропическая жара. После дождей и небольшого похолодания столбики термометров "подпрыгнут" до 30 градусов. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Потепление начнется уже со следующей недели. В понедельник будет плюс 18-20 градусов без осадков. 28 мая воздух прогреется еще больше – до 20-24 градусов. В среду, 29 мая, температура достигнет уже 27-28 градусов, местами ожидаются небольшие дожди. Жарче всего будет в последние дни месяца – метеорологи обещают до плюс 30.

"Средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения", – цитирует прогноз "Комсомольская правда".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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