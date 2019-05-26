Опасность и аномалия: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
271 новости
Синоптики Гидрометцентра объявили в понедельник, 27 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. Отмечается, что в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Несмотря на это начало недели встретит москвичей приятной погодой. В понедельник в столице ожидается до +21…+23°C. При этом осадков не ожидается.
Уже в среду, 29 мая, столбики термометров могут показать до +32°C.
Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова