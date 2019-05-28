Аномальное тепло приведет к ураганам

Грядущая жара на этой неделе в Москве скоро сменится торнадо и смерчами. Такой сценарий весьма вероятен, считают метеорологи.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что аномально высокая температура в конце мая приведет к испарению накопленной в почве влаги, которая начнет подниматься.

"Атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы. То есть, такой период жары, безусловно, повысит вероятность формирования шквалов", – цитирует Семенова агентство "Москва".

Период с конца мая по начало июня является самым опасным с точки зрения вероятности погодных стихий. А вот летом шквалистый ветер, торнадо и смерчи возможны только в том случае, если похолодание наступает после долгой жары, длившейся порядка десяти и более дней, добавил синоптик.

То, что эта неделя получится необычайно жаркой, отметил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, начиная с 28 мая столбики термометров в московском регионе поднимутся до значений, которых не было уже больше десяти лет.

"Самой жаркой в году считается последняя пятидневка июля. Погода, которая придет к нам в ближайшее время, будет схожа с этим периодом, но характерна даже не для московского региона, а для Турции. То есть мы как будто смещаемся и во времени, и в пространстве",

– цитирует Вильфанда интернет-издание "Подмосковье сегодня".

А вот жителям Санкт-Петербурга будет полегче, передает Flashnord. Там сегодня тепло будет не июльским, а майским – около +18°С … +20°С днем и +9°С …+ 11°С ночью.