Синоптики дали прогноз погоды на лето

Тем временем в Москву пришла аномальная жара

Метеоролог Дмитрий Киктев рассказал россиянам о том, каким будут летние месяцы 2019 года.

"В целом по температурному фону будет около и выше нормы на территории страны в основном", –

приводит слова исполняющего обязанности директора Гидрометцентра "Пятый канал".



При этом Киктев уточнил, что погода будет переменчивой, климатическая норма будет превышена на востоке, северо-востоке и в европейской части страны. А вот в центральных регионах и в Сибири температура может быть ниже, чем обычно.

В Москве и Подмосковье до конца мая сохранится жаркая погода, местами пройдут весенние грозы. Во вторник, 28 мая, в столице будет +27+29°С, солнечно, осадков не ожидается. В среду, 29 мая, столбики термометров покажут +29+31°С. В четверг местами пройдут дожди с грозами, в городе ожидается +28+30°С, в пятницу станет немного прохладнее – температура воздуха опустится до +24+26°С, вероятность дождей и гроз сохранится.

В выходные местами пройдут небольшие дожди, в городе будет от +20°С до +26°С, сообщает Гидрометцентр. .