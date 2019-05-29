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Москвичей побьет градом

Фото: www.globallookpress.com
Погода в столице испытает горожан на прочность

Сильная жара установилась в Москве в среду, 29 мая. По данным Гидрометцентра, днем столбики термометров в тени поднимутся до отметки +29 ... +31°С.

Чрезвычайную жару немного собьют грозовые ливни, которые обрушатся на столицу в четверг, 30 мая. Но в целом останется очень тепло: около +27… +28°С, рассказала РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ожидаются кратковременные дожди, днем местами гроза и даже возможен град. И днем возможно усиление ветра не только при грозе, но и в течение всего дня: местами порывы могут достигать 15 метров в секунду", – предупредила метеоролог.

Фото: www.globallookpress.com

Аналогичная погода с грозами и градом ожидается в Москве и в пятницу, 31 мая.

А вот Северную столицу России грозы настигнут уже в среду. Температура днем там 29 мая составит +18...+20°С, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, передает FLASHNORD.

Николай ВИКТОРОВ
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