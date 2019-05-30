Лето в мае: в Москву пришла аномальная жара

Жителей столицы предупредили об опасности

До 30 градусов поднимутся столбики термометров в четверг, 30 мая. Кроме того, в Москве пройдут кратковременные дожди с грозой. При этом в ночь на 31 мая температура может резко опуститься – до 15 градусов.

Аномальная жара будет сопровождаться сильным ветром – 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. В столице в связи с этим объявили желтый уровень опасности, передает ТАСС.

В Подмосковье сегодня будет 25-30 градусов тепла, а ночью может похолодать до плюс 12, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на лето.