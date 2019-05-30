Лето в мае: в Москву пришла аномальная жара

Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
274 новости
До 30 градусов поднимутся столбики термометров в четверг, 30 мая. Кроме того, в Москве пройдут кратковременные дожди с грозой. При этом в ночь на 31 мая температура может резко опуститься – до 15 градусов.
Аномальная жара будет сопровождаться сильным ветром – 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. В столице в связи с этим объявили желтый уровень опасности, передает ТАСС.
В Подмосковье сегодня будет 25-30 градусов тепла, а ночью может похолодать до плюс 12, говорится на сайте Гидрометцентра России.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на лето.
К мирским властям Киева воззвали церковные
Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение