Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Аномальная жара надвигается: москвичей предупредили об опасности

Фото: www.globallookpress.com
Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Лето в московском регионе с первых же дней радует жителей и гостей страны хорошей погодой. Уже к четвергу, 6 июня, столбики термометров поднимутся до 30°C. Впрочем, такая температура повышает риск того, что могут возникнуть пожары.

"Желтый" уровень погодной опасности будет действовать вплоть до 4 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха во вторник составит 24-26°C, правда, ночью упадет до +8°C. К пятнице станет еще жарче – до +32°C, что уже выше климатической нормы, напоминает агентство РИА ФАН.

Как рассказал "РИАМО" дежурный синоптик центра погоды "Фобос", осадков в течение всей недели не будет.

Северной столице синоптики также обещают жаркую погоду на всю неделю. Впрочем, в Санкт-Петербурге, как сообщает агентство FlashNord, на выходных пойдет дождь.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей