Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Лето в московском регионе с первых же дней радует жителей и гостей страны хорошей погодой. Уже к четвергу, 6 июня, столбики термометров поднимутся до 30°C. Впрочем, такая температура повышает риск того, что могут возникнуть пожары.

"Желтый" уровень погодной опасности будет действовать вплоть до 4 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха во вторник составит 24-26°C, правда, ночью упадет до +8°C. К пятнице станет еще жарче – до +32°C, что уже выше климатической нормы, напоминает агентство РИА ФАН.

Как рассказал "РИАМО" дежурный синоптик центра погоды "Фобос", осадков в течение всей недели не будет.

Северной столице синоптики также обещают жаркую погоду на всю неделю. Впрочем, в Санкт-Петербурге, как сообщает агентство FlashNord, на выходных пойдет дождь.