Синоптики дали прогноз на аномальный июнь

Россиян ждут небывалая жара и заморозки

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранится по-настоящему летняя, жаркая, погода. Дождей не будет до конца недели.

"В средней полосе России хозяйничает антициклон. Доступ холодного воздуха в этот антициклон закрыт циклоном, который располагается на севере европейской территории. Поэтому жара будет только нарастать",

- рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В среду, 5 июня, в столице днем ожидается +27 ... +29°C, осадков не будет. В четверг станет еще жарче, до +30°C. В пятницу и субботу, 7 и 8 июня, столбики термометров покажут +30 ... +32°C, а 9 июня воздух прогреется до +33°C.

На юге России погода будет дождливой. В Краснодарском крае 5 и 6 июня пройдут дожди, температура воздуха в Сочи будет ниже, чем в Москве: +27°C, в Анапе ожидается +26°C. На курортах южного берега Крыма будет такая же погода, как в Сочи.

Дождливая погода будет стоять 5 и 6 июня в Башкирии, а также в Свердловской и Челябинской областях. Температура воздуха на Урале будет не выше +20°. В Бурятии и Иркутской области с 5 по 7 июня по ночам заморозки до -5°C, сообщает телеканал "Царьград".