Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Синоптики дали прогноз на аномальный июнь

Фото: www.globallookpress.com
Россиян ждут небывалая жара и заморозки

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранится по-настоящему летняя, жаркая, погода. Дождей не будет до конца недели.

"В средней полосе России хозяйничает антициклон. Доступ холодного воздуха в этот антициклон закрыт циклоном, который располагается на севере европейской территории. Поэтому жара будет только нарастать", 

рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В среду, 5 июня, в столице днем ожидается +27 ... +29°C, осадков не будет. В четверг станет еще жарче, до +30°C. В пятницу и субботу, 7 и 8 июня, столбики термометров покажут +30 ... +32°C, а 9 июня воздух прогреется до +33°C. 

На юге России погода будет дождливой. В Краснодарском крае 5 и 6 июня пройдут дожди, температура воздуха в Сочи будет ниже, чем в Москве: +27°C, в Анапе ожидается +26°C. На курортах южного берега Крыма будет такая же погода, как в Сочи.

Дождливая погода будет стоять 5 и 6 июня в Башкирии, а также в Свердловской и Челябинской областях. Температура воздуха на Урале будет не выше +20°. В Бурятии и Иркутской области с 5 по 7 июня по ночам заморозки до -5°C, сообщает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Наступит пекло: москвичей предупредили об аномальной жаре

Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей