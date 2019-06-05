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Синоптики рассказали об аномальной погоде в Санкт-Петербурге

Жителям города посоветовали спрятаться от палящего Солнца

В Санкт-Петербург с 5 по 9 июня придет аномальная жара. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по городу.

Отмечается, что в эти дни воздух раскалится до +30 °C, что на 7°C больше среднесуточной нормы, передает FlashNord.

Специалисты советуют в такую погоду больше пить жидкости, а также не находиться на улице в дневные часы и избегать прямых солнечных лучей. Кроме того, не следует допускать перегрева тела, лучше носить лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей, головной убор или солнцезащитные очки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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