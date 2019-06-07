Это еще цветочки: в Москву пришла аномальная жара

В выходные дни в столичном регионе станет еще теплее

Метеорологи предупреждают: жаркая погода в столице останется до конца этой недели и продолжится на следующей. В пятницу, 7 июня, воздух прогреется до рекордных значений.

"В утренние часы на термометре будет +20°C. В течение дня солнце разогреет воздух до +32°C,

- сообщила "Российской газете" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что в ночь на субботу в Москве и Подмосковье ожидается до +18 ... +20°C. В выходные в столице и по области станет еще жарче – днем столбики термометров могут подняться до +33°C.

В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, местами пройдут кратковременные дожди, станет немного прохладнее. В понедельник ожидается +24+29°C, во вторник +25 ... +30°C, сообщает Гидрометцентр.

Самым жарким в Москве было 7 июня 1988 г., тогда температура воздуха достигла +32,7°C. Самым холодным этот день был в 1889 г., когда столбики термометров опустились до -0,9°C.

Египетские врачи поделились с россиянами рекомендациями о том, как пережить экстремально теплую погоду.

"Мы живем в период изменения климата. Аномальная жара, повышение влажности, ливни и прочие природные стихии становятся данностью, влияют на здоровье и общее состояние людей, вынуждают приспосабливаться",

- сообщил РИА "Новости" аллерголог и иммунолог Магди Бадрана.

По словам доктора, чтобы не перегреться, нужно одеваться в свободную одежду светлого цвета из натуральных тканей, надевать легкие головные уборы или брать с собой зонтик от солнца и не забывать про большие солнцезащитные очки.

Кроме того, в такую погоду надо пить побольше воды, до трех – пяти литров маленькими порциями, и долго не находиться на солнце. Если же перегрева избежать не удалось, пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу.

Фастфуд, жирные продукты и сладкую газировку нужно исключить из меню. А вот кабачки, огурцы, арбузы, молоко или чай с молоком помогут пережить жару без потрясений, считают египетские специалисты.