Долгожданные осадки и прохлада придет в Москву только в середине недели

Жителей столицы продолжает изводить палящее солнце. В выходные ситуация с погодой не изменится. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Переменная облачность, без осадков, 30-32 в столице и 27-32 по области", – цитирует его РИА "Новости".

При этом атмосферное давление в выходные превысит норму и составит 754 миллиметра ртутного столба. Проблем москвичам добавит и то, что от солнечных лучей практически негде будет спрятаться, так как ожидается ясная погода и без осадков, передает Гидрометцентр РФ.

К счастью, уже в середине следующей недели температура спадет. В среду и четверг воздух прогреется до +24°C и даже возможен небольшой дождь.