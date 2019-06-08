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Жителей столицы продолжает изводить палящее солнце. В выходные ситуация с погодой не изменится. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, без осадков, 30-32 в столице и 27-32 по области", – цитирует его РИА "Новости".
При этом атмосферное давление в выходные превысит норму и составит 754 миллиметра ртутного столба. Проблем москвичам добавит и то, что от солнечных лучей практически негде будет спрятаться, так как ожидается ясная погода и без осадков, передает Гидрометцентр РФ.
К счастью, уже в середине следующей недели температура спадет. В среду и четверг воздух прогреется до +24°C и даже возможен небольшой дождь.
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