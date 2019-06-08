Дожди и гроза: на Москву надвигается буря

Долгожданная жара сменится на прохладу

Вечером в субботу, 8 июня, на москвичей обрушится ливень и гроза. Об этом рассказали в ГУ МЧС по столице.

Специалисты посоветовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, во время грозы необходимо держаться подальше от металлических объектов и водоемов.

Ранее сообщалось, что в выходные в столице сохранится аномальная жара. Долгожданные осадки и прохлада придет в Москву только в середине недели.