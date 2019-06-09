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То в жар, то в холод: москвичей напугали непогодой

Фото: www.globallookpress.com
На Москву надвигается воздушная масса с севера

После аномальной жары столичных жителей ожидают похолодания и дожди. Как  рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с понедельника температура воздуха понизится в среднем на 4-5 °С. Это объясняется тем, что на Москву надвигается воздушная масса с севера.

"Вероятны кратковременные осадки в связи с прохождением атмосферного фронта, местами пройдут грозы. Посвежее будет", -– цитирует Вильфанда "Интерфакс". 

Он также сообщил, что в столице и Подмосковье ожидается прохлада. По его словам, в ночь на 13 июня через Москву пройдет атмосферный фронт, который принесет в регион дожди и небольшое, но заметное похолодание -– на 7-10 градусов.

Впрочем, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, к концу недели температура вырастет вновь.

Андрей ДОВЛАТОВ
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