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Аномальная жара отступает: прогноз погоды порадует москвичей

Фото: www.globallookpress.com
Вместе с приятной прохладой в регион вернутся дожди

Несколько дней москвичи и гости столицы изнемогали от аномальной жары, которая продержится еще пару дней – 11 и 12 июня. Правда, в среду зной охладят небольшие осадки. Однако синоптики уверяют, что совсем скоро температура воздуха опустится на 8-10°C и достигнет нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, погода радикально изменится в четверг, 13 июня. В этот день пройдет кратковременный дождь с грозой, а столбики термометров покажут +21-23°C. Как передает ТАСС, 14 и 15 июня температура воздуха прогреется до +25°C, а небо затянет облаками.

В области также погода позволит россиянам передохнуть от жары. По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", в регионе пройдут дожди уже 11 числа, а температура воздуха будет всю неделю такой же, как и в столице. 

Полина ИВАНОВА
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