Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сильно похолодает: синоптики дали прогноз погоды

Фото: www.globallookpress.com
Дожди подпортят выходные

Погода вернулась в четверг, 13 июня, в рамки нормы. Утром столбики термометров показали всего +12°С, а днем ожидается не больше +22°С. Однако совсем скоро температура воздуха упадет еще сильнее.

Синоптики сообщили, что в ночь на пятницу,14 июня, в Москве будет +10°С, а в области – от +5°С до +10°С, но местами совсем холодно, всего +1°С. Такая свежесть сохранится в регионе ненадолго, передает издание "Газета.ру" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Впрочем, позже, ведущий научный сотрудник центра Евгений Тишковец опроверг в разговоре с корреспондентом РИА "Новости", сообщение о таком резком похолодании. По его словам, столбики термометра покажут +8 ... +10°С. 

Уже 14 июня в течение дня воздух прогреется до +27°С в столице и до +28°С в области. В выходные столбики термометров будут показывать такие же значения днем, а ночью – от +11°С до +16°С. По информации издания "Свободная пресса", в эти дни пройдут дожди.

Вернувшаяся жара будет характеризоваться пониженным содержанием кислорода в воздухе, подчеркивает то же издание со ссылкой на "Метеоновости". Перегревы и духота, а также повышенное атмосферное давление и неустойчивый геомагнитный фон негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Под ударом окажутся россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с эндокринной системой, хронической кислородной недостаточностью и перенесшие сосудистые катастрофы. Все лето, как отмечает НСН, погода будет испытывать жителей страны на прочность: грозы будут сменяться жарой.

Эксперты уже давали советы о том, как пережить летний зной. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не соответствуют ожиданиям": опасные маневры России напугали весь мир

Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей