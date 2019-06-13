Дожди подпортят выходные

Погода вернулась в четверг, 13 июня, в рамки нормы. Утром столбики термометров показали всего +12°С, а днем ожидается не больше +22°С. Однако совсем скоро температура воздуха упадет еще сильнее.

Синоптики сообщили, что в ночь на пятницу,14 июня, в Москве будет +10°С, а в области – от +5°С до +10°С, но местами совсем холодно, всего +1°С. Такая свежесть сохранится в регионе ненадолго, передает издание "Газета.ру" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Впрочем, позже, ведущий научный сотрудник центра Евгений Тишковец опроверг в разговоре с корреспондентом РИА "Новости", сообщение о таком резком похолодании. По его словам, столбики термометра покажут +8 ... +10°С.

Уже 14 июня в течение дня воздух прогреется до +27°С в столице и до +28°С в области. В выходные столбики термометров будут показывать такие же значения днем, а ночью – от +11°С до +16°С. По информации издания "Свободная пресса", в эти дни пройдут дожди.

Вернувшаяся жара будет характеризоваться пониженным содержанием кислорода в воздухе, подчеркивает то же издание со ссылкой на "Метеоновости". Перегревы и духота, а также повышенное атмосферное давление и неустойчивый геомагнитный фон негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Под ударом окажутся россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с эндокринной системой, хронической кислородной недостаточностью и перенесшие сосудистые катастрофы. Все лето, как отмечает НСН, погода будет испытывать жителей страны на прочность: грозы будут сменяться жарой.

Эксперты уже давали советы о том, как пережить летний зной.