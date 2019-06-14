На регион обрушится страшная гроза

Погода в столице продолжает быстро меняться. Так, 14 июня россиянам не обойтись без зонтов: уже с утра ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с. Столичный главк МЧС советует жителям и гостям Москвы быть аккуратнее.

Ведомство опубликовало на своем сайте предупреждение о том, что хорошая погода вернется в столицу лишь утром 15 июня. МЧС рекомендует водителям увеличивать дистанцию и ехать медленнее, чем обычно. Также пресс-служба напомнила, что находиться у водоемов или рыбачить во время грозы крайне опасно. Пешеходам следует избегать рекламных щитов, которые может сорвать сильным порывом ветра.

Ранее синоптики говорили о том, что небольшое похолодание ненадолго задержится в столичном регионе. Уже в пятницу в Москве и области снова потеплеет до +27°C. Погода будет переменчивой все лето, что негативно скажется на метеозависимых людях.