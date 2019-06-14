Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сгущаются тучи: погода испытает москвичей на прочность

Фото: www.globallookpress.com
На регион обрушится страшная гроза

Погода в столице продолжает быстро меняться. Так, 14 июня россиянам не обойтись без зонтов: уже с утра ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с. Столичный главк МЧС советует жителям и гостям Москвы быть аккуратнее.

Ведомство опубликовало на своем сайте предупреждение о том, что хорошая погода вернется в столицу лишь утром 15 июня. МЧС рекомендует водителям увеличивать дистанцию и ехать медленнее, чем обычно. Также пресс-служба напомнила, что находиться у водоемов или рыбачить во время грозы крайне опасно. Пешеходам следует избегать рекламных щитов, которые может сорвать сильным порывом ветра.

Ранее синоптики говорили о том, что небольшое похолодание ненадолго задержится в столичном регионе. Уже в пятницу в Москве и области снова потеплеет до +27°C. Погода будет переменчивой все лето, что негативно скажется на метеозависимых людях. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей