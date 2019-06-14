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На столицу обрушился небывалый ливень

Фото: www.globallookpress.com
Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры

Москвичам и гостям столицы пришлось 14 июня несладко из-за сильного ливня и ветра. Синоптики считают, что в течение дня выпадет до 15% месячной нормы осадков.

С таким заявлением выступил специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, слова которого передали РИА Новости. 

Из-за стихии, например, на Космодамианской набережной упало дерево, об этом стало известно tekegram-каналу "Московские новости". Его авторы также выложили видео, снятое очевидцами, как станцию МЦК "Лужники" затопило.

В Instagram россияне также делятся жуткими кадрами непогоды, удивляясь тому, сколько выпало осадков. Такого, по словам пользователей Сети, в Москве давно не было. Кто-то просто снимает видео стены из дождя.  

А некоторые россияне, сообщая о потопе в Москве, импровизируют и накладывают на ролики музыку, как из фильмов ужасов. 

МЧС сообщало о том, что непогода прекратится лишь утром 15 июня. Людям советуют быть осторожными, не парковаться под деревьями и избегать рекламных щитов. Впрочем, прохладу и грозы в скором времени сменит жара. 

Полина ИВАНОВА
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