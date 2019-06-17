Нибиру
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В начале недели жителей и гостей столицы ожидает неприятный сюрприз. Его преподнесет погода. Если опасения синоптиков подтвердятся, то в Москву придут стихийные бедствия.
Они вкупе с лесными пожарами, возникновение которых отнюдь не исключено, предвещают "оранжевый" уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 17 июня, будет достаточно тепло, до
+25°C. При этом велика вероятность дождей.
Однако по-настоящему летний зной вернется в московский регион в середине недели. Вот тогда будет пекло, пообещал на своей странице в Instagram главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, будет "теплее многолетней нормы, но очень комфортно для самой холодной страны в мире". За окном столбик термометра поднимется до +30°C, уточняет "Подмосковье сегодня".
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