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Синоптики предупредили москвичей об опасности

Фото: www.globallookpress.com
В регион надвигаются стихийные бедствия

В начале недели жителей и гостей столицы ожидает неприятный сюрприз. Его преподнесет погода. Если опасения синоптиков подтвердятся, то в Москву придут стихийные бедствия.  

Они вкупе с лесными пожарами, возникновение которых отнюдь не исключено, предвещают "оранжевый" уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 17 июня, будет достаточно тепло, до
+25°C. При этом велика вероятность дождей. 

Однако по-настоящему летний зной вернется в московский регион в середине недели. Вот тогда будет пекло, пообещал на своей странице в Instagram главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, будет "теплее многолетней нормы, но очень комфортно для самой холодной страны в мире". За окном столбик термометра поднимется до +30°C, уточняет "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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