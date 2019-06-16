Нибиру
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Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю.
Временное похолодание постепенно отступает – столбики термометров неуклонно поднимаются. Так, уже в среду ожидается до 28 градусов тепла, в четверг будет уже плюс 26-31.
"То есть опять восстановление жаркой погоды", – отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
При этом он сообщил, что осадков практически не будет. Исключением станет вторник – возможны небольшие дожди и кратковременные грозы, ветер – до 15 метров в секунду.
Ранее на столицу обрушился небывалый ливень.
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