Спасительных дождей не ожидается

Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю.

Временное похолодание постепенно отступает – столбики термометров неуклонно поднимаются. Так, уже в среду ожидается до 28 градусов тепла, в четверг будет уже плюс 26-31.

"То есть опять восстановление жаркой погоды", – отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

При этом он сообщил, что осадков практически не будет. Исключением станет вторник – возможны небольшие дожди и кратковременные грозы, ветер – до 15 метров в секунду.

Ранее на столицу обрушился небывалый ливень.