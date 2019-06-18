На Подмосковье надвигается гроза с сильным ветром

Нибиру
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Спасатели призвали местных жителей быть осторожнее.
В областном отделении МЧС предупредили о сильном ветре и грозе. Опасность сохранится до вечера вторника.
"В период с 13.30 до 21.00 часа 18 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с", – говорится на сайте.
Пешеходам настоятельно советуют не укрываться под деревьями и держаться подальше от слабо укрепленных конструкций, отмечает "Подмосковье сегодня". Тем, кто за рулем, следует переждать сильный ливень, съехав на обочину.
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