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На Подмосковье надвигается гроза с сильным ветром

Объявлено штормовое предупреждение

Спасатели призвали местных жителей быть осторожнее.

В областном отделении МЧС предупредили о сильном ветре и грозе. Опасность сохранится до вечера вторника.

"В период с 13.30 до 21.00 часа 18 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с", – говорится на сайте.

Пешеходам настоятельно советуют не укрываться под деревьями и держаться подальше от слабо укрепленных конструкций, отмечает "Подмосковье сегодня". Тем, кто за рулем, следует переждать сильный ливень, съехав на обочину.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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