Как в Африке: синоптики дали прогноз на неделю

Температурный режим на большей части страны приблизился к аномальному

Африканская жара. Так можно охарактеризовать погоду в ряде регионов России. В ближайшие дни в Московской, Владимирской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Костромской областях столбики термометров днем будут достигать 30-градусной отметки. В связи с этим там объявлен "оранжевый" уровень пожарной опасности, передает телеканал "360".

Аналогичный температурный режим установится в Приволжском округе, Кировской области, Пермском крае, Саратовской, Самарской областях, на Кавказе и на юге страны.

В столице вплоть до воскресенья, 23 июня, температура днем будет составлять +28...+30°С, сообщает Гидрометцентр. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

В субботу, 22 июня, в Москве возможна гроза с порывами ветра до 15 м/с и кратковременными локальными дождями. Это несколько собьет жару, и начало новой рабочей недели обещает быть более комфортным. На понедельник, 24 июня, прогнозируется до +26°С.

В такую погоду специалисты рекомендуют пить много жидкости. Лучше всего – простую воду и чай, пишет "ФедералПресс" со ссылкой на экспертов Роскачества. Газированные и сладкие напитки в жару противопоказаны.

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