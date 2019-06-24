Грозы и ветер: в столицу придет буря

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Синоптики предупредили жителей Москвы о грозах и сильном по порывистом ветре, которые придут в столицу в среду.
В середине недели над столицей будет больше облаков, возрастет вероятность дождей, а скорость ветра достигнет 12-17 метров в секунду. В четверг в отдельных районах пройдут грозы – сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
В последующие два дня циклон принесет столичному региону прохладную облачную погоду с дождями.
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