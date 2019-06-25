Синоптики назвали самые жаркие дни лета

"Осенняя" погода продержится недолго

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что настоящая жара ждет россиян в следующем месяце.

"По климату самые жаркие дни в средней полосе – это 31 июля и 1 августа, а если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере", -

приводит слова Вильфанда "Российская газета" .

По словам метеоролога, в городах у моря теплее всего бывает в августе. Владивосток, Анапа, Сочи, Ялта и другие прибрежные города столкнутся с жаркой погодой во второй половине августа.

Самым комфортным для отдыха синоптик считает "бархатный сезон", который наступает после 10 сентября. В это время температура воздуха и воды примерно одинаковые.

Вильфанд напомнил, что летнее солнцестояние осталось позади – 21 июня длительность светового дня достигла максимума – 17 часов 33 минут.

При этом метеоролог посоветовал не думать о том, что движение к зиме уже началось, ведь подходит к концу только первый летний месяц.

"Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди", -

подчеркнул синоптик.