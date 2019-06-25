Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Синоптики назвали самые жаркие дни лета

Фото: www.globallookpress.com
"Осенняя" погода продержится недолго

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что настоящая жара ждет россиян в следующем месяце.

"По климату самые жаркие дни в средней полосе – это 31 июля и 1 августа, а если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере", - 

приводит слова Вильфанда "Российская газета" .

По словам метеоролога, в городах у моря теплее всего бывает в августе. Владивосток, Анапа, Сочи, Ялта и другие прибрежные города столкнутся с жаркой погодой во второй половине августа.

Самым комфортным для отдыха синоптик считает "бархатный сезон", который наступает после 10 сентября. В это время температура воздуха и воды примерно одинаковые. 

Вильфанд напомнил, что летнее солнцестояние осталось позади – 21 июня длительность светового дня достигла максимума – 17 часов 33 минут.

При этом метеоролог посоветовал не думать о том, что движение к зиме уже началось, ведь подходит к концу только первый летний месяц.

"Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди", - 

подчеркнул синоптик.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей