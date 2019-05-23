Названы спасающие от дефицита витамина B продукты

Чтобы избежать сбоев в организме, необходимо правильно составить свое меню

Витамины группы B чрезвычайно важны. Они способствует превращению белков, жиров и углеводов в энергию, играют роль в обеспечении зрительных функций, ускоряют заживление ран, способствуют образованию новых нейронов. Эксперты установили главные источники таких витаминов.

Подтвердились полезные свойства самого известного блюда на завтрак – яичницы. Как сообщает Businessinsider, яйца содержат не только необходимый протеин, но также большое количества биотина, то есть витамина B7. Это соединение способствует освобождению энергии, или сжиганию калорий. Одна из любимых закусок в России, семечки хранят самую высокую концентрацию B5. Мясоеды могут с удовольствием кушать курицу и говядину, эти продукты дадут организму B3 и B6. Любителям морской пищи тоже повезло, в 100 граммах лосося содержится половина дневной нормы витаминов B3, B6 и B12, а устрицы помимо B cсоединений богаты цинком. Также исследователи отметили коровье молоко как источник витамина B2, который участвует во всех обменных процессах организма.

Людям, не употребляющим продукты животного происхождения, эксперты советуют пищевые дрожжи, шпинат, черную фасоль и другие бобовые, отмечает "Мир24".