Хлорорганика может привести к коррозии труб

Комментируя ситуацию с нефтепроводом "Дружба", куда попали хлорорганические соединения, например дихлорэтан, специалист по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов Ральф Беслер отметил, что существует риск повреждения труб, инфраструктуры и техники.

Особенно хлорограника опасна для легированной стали, ее нередко используют на нефтеперерабатывающих заводах. Проблема может усугубиться при повышении температуры больше 100 градусов по Цельсию. Самая плохая ситуация может произойти, и коррозия тогда будет сильной, при сжигании нефти или продуктов из нее, в частности бензина, с хлорорганикой.

Эксперт рассказал изданию Deutsche Welle, что НПЗ следят за тем, чтобы топливо с хлорорганическими соединениями не доставалось потребителям. Ведь если такое произойдет и топливо попадет в бензобак, то "мотор сломается". Более того, вещество угрожает и резервуарам без специального покрытия.

"Насколько я знаю, обычные резервуары для нефти такого покрытия не имеют, его скорее применяют на химических предприятиях", – отметил Беслер.

В апреле снизилось качество нефти в "Дружбе". "Белнефтехим" сообщило о проблеме с повышенным в десятки раз содержанием хлоорганических соединений в российской нефти, из-за чего снизился экспорт "черного золота".