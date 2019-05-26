На Марсе нашли бегающего пришельца

Фигуру гуманоида обнаружили случайно

Снимки Красной планеты скрывают страшную правду. Уфологи утверждают, что на кадрах они обнаружили живого пришельца.

По их словам, во время изучения фотографий они увидели силуэт инопланетянина, который бегал по Марсу. При этом конспирологи считают, что в NASA скрывают правду о жизни на Красной планете, прикрываясь изучением горных пород и упавших метеоритов.

Кроме того, некоторые "специалисты" уверены, что пришельцы якобы уничтожили ровер Opportunity, передает Vista News.

Однако эксперты считают, что на снимке нет никакого марсианина, а фигура появилась из-за искажения фотографии, а точнее из-за сильного увеличения определенного участка.