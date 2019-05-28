Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Катастрофа для всего мира: Африка раскалывается на части

Фото: www.globallookpress.com
Раскрыты причины трещины на Черном континенте

Большой разлом, появившийся недавно в Юго-Западной части Кении, продолжает расти. Трещина протягивается на несколько километров и уже стала причиной обрушения одной из африканских магистралей Найроби – Нарок.

Как известно, Земля – это постоянно движущаяся и меняющаяся планета. Примером этого и служат тектонические плиты, из которых состоит наша литосфера. Они зависимы друг от друга и находятся в постоянном движении. Кроме того, плиты могут разламываться и в дальнейшем способствовать образованию нового океанического бассейна. 138 миллионов лет назад Африка и Южная Америка также раскололись, и между ними появился Южный Атлантический океан.

Ученые утверждают, что через 50 млн лет африканская трещина приведет к подобному разделению, и после завершения процесса начнет формироваться новый водоем. Африка станет меньше, а в Индийском океане возникнет остров из частей современной Эфиопии и Сомали, сообщает издание The Conversation.

Подобная сейсмическая активность может сопровождаться землетрясениями на континенте и другими катаклизмам, отмечают эксперты. Помешать этому невозможно, и бить тревогу также не стоит: подобный раскол – совершенно нормальное и объяснимое природное явление.

Алиса РЫЖОВА
новости партнеров
Загрузка...

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Тогда вернемся: Москва требует пересмотра отношений с ПАСЕ

Названы условия возвращения России в европейскую организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей