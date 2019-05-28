Катастрофа для всего мира: Африка раскалывается на части

Раскрыты причины трещины на Черном континенте

Большой разлом, появившийся недавно в Юго-Западной части Кении, продолжает расти. Трещина протягивается на несколько километров и уже стала причиной обрушения одной из африканских магистралей Найроби – Нарок.

Как известно, Земля – это постоянно движущаяся и меняющаяся планета. Примером этого и служат тектонические плиты, из которых состоит наша литосфера. Они зависимы друг от друга и находятся в постоянном движении. Кроме того, плиты могут разламываться и в дальнейшем способствовать образованию нового океанического бассейна. 138 миллионов лет назад Африка и Южная Америка также раскололись, и между ними появился Южный Атлантический океан.

Ученые утверждают, что через 50 млн лет африканская трещина приведет к подобному разделению, и после завершения процесса начнет формироваться новый водоем. Африка станет меньше, а в Индийском океане возникнет остров из частей современной Эфиопии и Сомали, сообщает издание The Conversation.

Подобная сейсмическая активность может сопровождаться землетрясениями на континенте и другими катаклизмам, отмечают эксперты. Помешать этому невозможно, и бить тревогу также не стоит: подобный раскол – совершенно нормальное и объяснимое природное явление.