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Разрушены главные мифы о сексе

Фото: www.globallookpress.com
Некоторые идеи стоит отвергнуть, чтобы улучшить интимную жизнь

Большинство мифов о сексе давно устарели и далеки от правды, заявили эксперты. Исследователи из университета Огайо выяснили, какие привычные установки являются ложью.

Считается, что среднестатистический мужчина думает о сексе практически всегда, каждые семь секунд. Как пишет издание The Sun, ученые отобрали 283 студента и выдали им специальные кнопки, которые необходимо было нажимать, когда мысль об интиме возникала в их головах. Выяснилось, молодые люди вспоминают о сексе около 19 раз в день, а девушки – около 10.

Кроме того, специалисты опровергли утверждение о том, что женщины не интересуются порнографией. Около трети дам смотрят видео для взрослых раз в неделю, остальные – примерно раз в месяц.

Вопреки заблуждениям многих, склонность к изменам не заложена в мужской природе. Исследователи утверждают: оба пола одинаково склоны к полигамии и моногамии.

Опрос среди женщин также показал, что размер мужского достоинства для успешной интимной жизни совершенно не важен. А "мужчинам просто необходим энтузиазм и стремление понять реальные желания женщины", сообщил эксперт Эликс Фокс.

Развенчан и миф об устрицах, как о главном афродизиаке. Хотя специалисты отмечают: любой эффект может быть эффектом "плацебо". Мы почувствуем сильное влечения, если того захотим. И если морепродукты и человек рядом совсем не в вашем вкусе, желание определенно испарится, передает "ФедералПресс".

Алиса РЫЖОВА
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