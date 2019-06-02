Волонтеры "Единой России" наводят порядок на месте взрывов в Дзержинске

Добровольцы ремонтируют поврежденные детские сады и школы

Сотрудники Нижегородского регионального отделения "Единой России" и волонтеры партии приводят в порядок детские сады и школы, пострадавшие при ЧП в Дзержинске.

Как отметилгубернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обошлось без серьезных повреждений. Тем не менее, здания подлежат ремонту. И здесь на помощь работникам пришли добровольцы -– они трудятся на объектах, сильнее всего пострадавших от взрывов.

"Где-то выбиты стекла, где-то деформированы входные группы. Времени мало, поэтому работаем группами сразу на нескольких объектах, -– рассказал секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Денис Москвин.

Отмечается, что работы на поврежденных от взрыва объектах будут продолжаться в течение всего дня.

Директор 32-й школы, пострадавшей от взрывов, Елена Доронькина сообщила, что сейчас главное -– убрать осколки.

"Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Совместными усилиями работа идет полным ходом", -– сказала она.

Напомним, 1 июня на оборонном заводе "Кристалл" прогремели несколько взрывов, в результате чего десятки людей пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее также сообщалось, что"Единая Россия" объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске.