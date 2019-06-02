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Меньше жирного: диетологи назвали вредные для желудка продукты

Фото: www.globallookpress.com
Выяснилось, что неправильное питание может повысить риск онкологии

Сотрудники Копенгагенского университета и Европейской лаборатории молекулярной биологии пришли к выводу, что чаще всего проблемы с желудочно-кишечным трактом наблюдаются у людей, любящих жирную пищу и мясо.

В своем исследовании ученые провели анализ медкарт жителей Австралии, Германии, Китая, Франции, США, Италии и Японии, страдавших от рака толстой кишки. В итоге у всех пациентов увидели специфические изменения в составе населяющих кишечник бактерий. Выяснилось, что больше всего их "рождается" из-за жирной пищи и мяса, сообщает "Дни 24".

Отмечается, что учеными были выявлены такие редкие  микроорганизмы, которых еще только предстоит изучить.

Андрей ДОВЛАТОВ
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