Выяснилось, что неправильное питание может повысить риск онкологии

Сотрудники Копенгагенского университета и Европейской лаборатории молекулярной биологии пришли к выводу, что чаще всего проблемы с желудочно-кишечным трактом наблюдаются у людей, любящих жирную пищу и мясо.

В своем исследовании ученые провели анализ медкарт жителей Австралии, Германии, Китая, Франции, США, Италии и Японии, страдавших от рака толстой кишки. В итоге у всех пациентов увидели специфические изменения в составе населяющих кишечник бактерий. Выяснилось, что больше всего их "рождается" из-за жирной пищи и мяса, сообщает "Дни 24".

Отмечается, что учеными были выявлены такие редкие микроорганизмы, которых еще только предстоит изучить.