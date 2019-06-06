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Промчался в окружении крепких мужчин: в Питере заметили Саркози в странном виде

Николя Саркози. Фото: www.globallookpress.com
Упражнения экс-главы Франции обсуждают в Сети

Николя Саркози устроил пробежку в Михайловском саду в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает интернет-газета Neva Today, Саркози в футболке и шортах – делал вечернюю пробежку в сопровождении двух крепких мужчин. Французский экс-президент стал гостем Петербургского международного экономического форума.

В Сети немедленно откликнулись на пробегающую политическую звезду. Пользователи Twitter написали:

"На нем что, комбинезон?????", "Глава 4 "Погоня", "Знает, что самое безопасное место на земле– это Россия, после всего , что они натворили на Ближнем Востоке" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Нулевой день ПМЭФ-2019 прошел 5 июня, торжественное открытие форума пройдет в четверг, 6 июня. В ходе форума состоится 170 мероприятий, закончится форум 8 июня.

Валентина МАЙОРОВА
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