Промчался в окружении крепких мужчин: в Питере заметили Саркози в странном виде

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Николя Саркози устроил пробежку в Михайловском саду в центре Санкт-Петербурга.
Как сообщает интернет-газета Neva Today, Саркози в футболке и шортах – делал вечернюю пробежку в сопровождении двух крепких мужчин. Французский экс-президент стал гостем Петербургского международного экономического форума.
В Сети немедленно откликнулись на пробегающую политическую звезду. Пользователи Twitter написали:
"На нем что, комбинезон?????", "Глава 4 "Погоня", "Знает, что самое безопасное место на земле– это Россия, после всего , что они натворили на Ближнем Востоке" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Николя Саркози на пробежке в Михайловском саду в Петербурге. #ПМЭФ #ПМЭФ2019 pic.twitter.com/OwVPUlVWtY— НТВ (@ntvru) 6 июня 2019 г.
Нулевой день ПМЭФ-2019 прошел 5 июня, торжественное открытие форума пройдет в четверг, 6 июня. В ходе форума состоится 170 мероприятий, закончится форум 8 июня.
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