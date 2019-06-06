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У популярного в России лекарства обнаружились опасные побочные эффекты

Фото: www.globallookpress.com
Даже простые препараты следует принимать под наблюдением врача

Бесконтрольный прием активированного угля может вызвать тяжелые осложнения, предупредили медики.

Это лекарство весьма популярно у россиян, в аптеках его продают без рецепта. Оно незаменимо при отравлениях, также его принимают для очищения организма и для похудения.

Однако эксперты предупреждают, что не следует применять активированный уголь без назначения врача, так как у некоторых людей он может вызвать осложнения со здоровьем. К примеру, больным язвенным колитом и те, кто страдает от кровотечений в желудочно-кишечном тракте, употреблять его не должны.

В фармакологии уголь применяют при создании антибиотиков – он эффективно очищает кровь, помогая организму избавиться от вредных бактерий и выводя токсины. Но медики отметили, что нарушение допустимой дозы препарата может привести к запорам.

Кроме того, лекарство собирает не только опасные, но и полезные вещества: витамины, минералы и бифидобактерии. Бесконтрольное употребление активированного угля повышает риск развития авитаминоза и дисбактериоза, а также снижает иммунитет, сообщает портал "Актуальные новости".

Валентина МАЙОРОВА
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