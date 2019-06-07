Нибиру
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Возрастные изменения мозга, к сожалению, до сих пор не поддаются излечению. Однако врачи считают, что сохранить здравый ум помогут витамины и микроэлементы, содержащиеся в полезных продуктах.
Очень полезен для профилактики деменции витамин В1, содержащийся в таких продуктах, как мясо, орехи и овес. Этот элемент обеспечит поддержку определенным ферментам и нейронам мозга, что замедляет развитие старческого слабоумия, пояснили медики.
Витамин Е, которым богаты миндаль, шпинат и брокколи, замедляет развитие уже имеющейся деменции. Кроме того, он является отличным средством, предотвращающим возникновение этого опасного недуга.
Фолиевая кислота – витамин B12 – уменьшает уровень вредных белков, вызывающих старческое слабоумие. Это вещество есть в курятине, яйцах, сыре и жирной рыбе.
Цинк помогает до глубокой старости сохранять память и когнитивные способности. Этот минерал можно найти в семечках, яйцах, морепродуктах и продуктах из цельного зерна, напоминает "Медик Форум".
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