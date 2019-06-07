Ключ к решению проблемы - правильное питание

Возрастные изменения мозга, к сожалению, до сих пор не поддаются излечению. Однако врачи считают, что сохранить здравый ум помогут витамины и микроэлементы, содержащиеся в полезных продуктах.

Очень полезен для профилактики деменции витамин В1, содержащийся в таких продуктах, как мясо, орехи и овес. Этот элемент обеспечит поддержку определенным ферментам и нейронам мозга, что замедляет развитие старческого слабоумия, пояснили медики.

Витамин Е, которым богаты миндаль, шпинат и брокколи, замедляет развитие уже имеющейся деменции. Кроме того, он является отличным средством, предотвращающим возникновение этого опасного недуга.

Фолиевая кислота – витамин B12 – уменьшает уровень вредных белков, вызывающих старческое слабоумие. Это вещество есть в курятине, яйцах, сыре и жирной рыбе.

Цинк помогает до глубокой старости сохранять память и когнитивные способности. Этот минерал можно найти в семечках, яйцах, морепродуктах и продуктах из цельного зерна, напоминает "Медик Форум".