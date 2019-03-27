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Миф о деменции развеяли

Фото: www.globallookpress.com
Курение не влияет на развитие возрастных изменений мозга

Американские ученые пришли к выводу, что привычка дымить сигаретами не связана с нейродегенеративными заболеваниями.

Специалисты из Университета Кентукки доказали, что курение не вызывает старческого слабоумия, сообщает портал NCBI. 

Исследовав информацию, полученную из истории болезни 531 курильщика, медики не нашли связи между когнитивными нарушениями, в том числе с болезнью Альцгеймера, и пристрастием к сигаретам. Ранее считалось, что курение способствует развитию такого рода недугов.

При этом авторы исследования подчеркнули, что результаты, полученные в их эксперименте, не оправдывают этой вредной привычки. Многочисленные данные подтверждают, что курение является мощным фактором, увеличивающим риск развития таких болезней, как рак легких, желудка и других опасных недомоганий. Однако доказательств того, что табакокурение ведет к старческому слабоумию, найдено не было.

Ранее специалисты из Университета Эдинбурга выяснили, что ожирение и диабет провоцируют болезни мозга.

Валентина МАЙОРОВА
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