Михаил Сергеевич долгое время скрывал свою госпитализацию

Сейчас о состоянии здоровья первый и одновременно последний президент Советского Союза Михаил Горбачев может говорить открыто. Он перестал делать из этого тайну.

Бывший глава СССР, отметивший в марте 88-й день рождения, лично признался журналистам, что лежит в больнице. Причем уже не первый день.

По словам Михаила Сергеевича, на больничную койку он попал давно. Но не теряет оптимизма и не лежит без дела. Он трудится на новой книгой.

"Я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю",

– признался Горбачев РИА "Новости".

Михаил Горбачев – единственный президент страны Советов. Его политика не прошла бесследно не только для нашего государства, но и для остального мира. На время его правления пришлась перестройка, которая внесла серьезные коррективы в геополитику.

О том, какой след он оставил в истории страны, до сих пор идут споры. Одни видят в его правлении пользу, по мнению других, в кресле руководителя он принес России больше вреда.