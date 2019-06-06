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Горбачев попал в больницу

Михаил Горбачев. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Сергеевич долгое время скрывал свою госпитализацию

Сейчас о состоянии здоровья первый и одновременно последний президент Советского Союза Михаил Горбачев может говорить открыто. Он перестал делать из этого тайну.

Бывший глава СССР, отметивший в марте 88-й день рождения, лично признался журналистам, что лежит в больнице. Причем уже не первый день.

По словам Михаила Сергеевича, на больничную койку он попал давно. Но не теряет оптимизма и не лежит без дела. Он трудится на новой книгой. 

"Я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю",

признался Горбачев РИА "Новости". 

Михаил Горбачев – единственный президент страны Советов. Его политика не прошла бесследно не только для нашего государства, но и для остального мира. На время его правления пришлась перестройка, которая внесла серьезные коррективы в геополитику.

О том, какой след он оставил в истории страны, до сих пор идут споры. Одни видят в его правлении пользу, по мнению других, в кресле руководителя он принес России больше вреда.

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