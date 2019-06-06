Хозяин Овального кабинета долго не решался ее надеть

Президент США Дональд Трамп испортил точную копию шляпы бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, презентованную американскому гостю британским журналистом Пирсом Морганом.

Судя по видеокадрам, выложенным изданием Metro, глава Белого дома в течение почти минуты вертел головной убор в руках, периодически тыкая в него пальцами и сминая поля.

В итоге Трамп сделал на шляпе две вмятины и погнул козырек, и только после этого водрузил ее на голову. Американский лидер, который является поклонником Черчилля, заметил, что она явно больше шла знаменитому британскому экс-премьеру, поскольку тот не слишком беспокоился о волосах под головным убором.

Также отмечается, что в ходе интервью Морган и Трамп обсудили конфликт между президентом США и семьей принца Гарри, климатические изменения и американские законы об огнестрельном оружии.