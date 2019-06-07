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"Диверсанты": российскому МИД оборвали связь

Фото: www.globallookpress.com
Неожиданная неприятность осложнила работу дипломатов

В Министерстве иностранных дел России случилось ЧП – ремонтные работы обернулись сбоем связи.

"Аппараты молчат. Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий", 

написала в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что "ремонт по исправлению результатов ремонта" уже начался. Подписчики Захаровой с юмором отреагировали на случившееся.

"Вот так и подключаются спецслужбы к вашим аппаратам)))", "Диверсанты с лопатой под носом, пока безопасность оторвалась от земли и от народа", "Ах, эти украинские гастарбайтеры", "Мда. Да здравствует мобильная связь. А вы принимаете световой семафор, тамтам и дымные сигналы?)))", "Легкое движение ножницами – и важнейшее министерство страны полностью отключено? А дальше курьеры, сотни тысяч курьеров...", "Это происки врагов!", "Обама опять лютует. Или это уже Доня?", "Диверсия никак... Все как обычно", - 

написали в комментариях к посту Марии (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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