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На 19-м этаже здания российского дипломатического ведомства обнаружено тело мужчины.
По сообщению Telegram-канала "112", труп был найден в туалете.
Погибший – сотрудник министерства по имени Олег Кривов. По предварительной информации, смерть 68-летнего мужчины не была насильственной.
Кривов работал в департаменте, занимающемся проблемами соблюдения правил распространения оружия. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ, отмечает "Говорит Москва".
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