Покойник лежал в уборной

На 19-м этаже здания российского дипломатического ведомства обнаружено тело мужчины.

По сообщению Telegram-канала "112", труп был найден в туалете.

Погибший – сотрудник министерства по имени Олег Кривов. По предварительной информации, смерть 68-летнего мужчины не была насильственной.

Кривов работал в департаменте, занимающемся проблемами соблюдения правил распространения оружия. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ, отмечает "Говорит Москва".