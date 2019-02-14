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В здании МИД РФ нашли труп

Фото: www.globallookpress.com
Покойник лежал в уборной

На 19-м этаже здания российского дипломатического ведомства обнаружено тело мужчины.

По сообщению Telegram-канала "112", труп был найден в туалете.

Погибший – сотрудник министерства по имени Олег Кривов. По предварительной информации, смерть 68-летнего мужчины не была насильственной.

Кривов работал в департаменте, занимающемся проблемами соблюдения правил распространения оружия. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ, отмечает "Говорит Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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