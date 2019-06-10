Многие уверены в невиновности журналиста-расследователя

В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Представители журналистского сообщества требуют отпустить коллегу из-под домашнего ареста. Редакция "Утро.ру" присоединяется к протесту, считая, что Голунова могут преследовать за материалы, связанные с его профессиональной деятельностью. Такую позицию занимают все, кто его знают.

События вокруг журналиста сильно запутаны. Расследователя задержали шестого июня в центре Москвы. Полицейские подозревают его в хранении и попытке распространить запрещенные вещества. При этом медицинская экспертиза показала, что в анализах Голунова нет следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщил как глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем telegram-канале, так и главный нарколог России Евгений Брюн. В 2004 г. у Голунова было подозрение на инсульт (позже стало известно, что диагноз не подтвердился), из-за чего многие утверждали, что было бы глупо человеку с подорванным здоровьем принимать запрещенные вещества. Так писал, например, telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

От полицейских потребовали объяснений, как только появились первые новости об обыске в квартире журналиста. Сотрудники правоохранительных органов якобы обнаружили там кокаин и мефедрон, выложили фото настоящей нарколаборатории в Сеть, а когда поднялся шум о том, что такого быть не может, опубликовали заявление, в котором пояснили, что лишь 1 из 9 снимков был сделан в жилище Голунова. С остальным разберется проверка. Но даже это вызывает сомнения у людей, которые знают Ивана лично. Ксения Собчак, например, не верит в то, что Голунов мог употреблять запрещенные вещества.

Неудивительно, что третий день журналисты и просто неравнодушные люди пытаются спасти Голунова. Согласно материалу "Медузы", права журналиста не раз нарушили в первые часы после задержания.

Сам Иван сообщил журналисту "Дождя", что его избили, полицейские отказывались передавать ему еду от родственников. По словам его брата, в результате чего Голунов два дня практически не ел и не пил. Несмотря на жалобы о плохом самочувствии, Голунова отправили на обследование в 71-ю больницу только после осмотра второй скорой помощи, передавал Павел Чиков. Он также отмечал, что по истечении 48 часов после задержания журналиста не отпустили домой. Как сообщала "Медуза", все дело в том, что задержание оформили лишь спустя 13 часов после того, как на него надели наручники.

Адвокат Ольга Динзе написала в Следственный комитет заявление против полицейских, которые задерживали Голунова. Защитник отметила в документе, что журналисту причинили "телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела", и попросила наказать сотрудников правоохранительных органов, если факт подтвердится.

Никулинский суд Москвы 9 июня отправил Голунова под домашний арест. Для статьи, вменяемой журналисту, за которую дают от 10 до 20 лет лишения свободы, это редкость. Многие люди провели весь день у стен суда. Однако эта маленькая победа общества не означает, что можно расслабиться. Поэтому пикеты в его поддержку проходят в Москве и других городах страны уже третий день и число желающих мирно выразить свое мнение только растет. Марш в центре столицы 12 июня тоже пройдет по закону, хотя и не согласован с властями.

Многие знаменитости объединились, несмотря на различные взгляды. О том, что Голунова могут преследовать за работу, публично заявили многие из них. Как передает "Медуза", Алексей Венедиктов, Ксения Собчак, Оксимирон, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Владимир Познер, Яна Чурикова, Чуплан Хаматова, Данила Поперченый оказались на стороне журналиста, как и многие другие, которые продолжают освещать это дело в своих соцсетях. Констатин Хабенский на открытии "Кинотавра" заявил, что народ должен быть вместе, ведь если "закроют неугодного журналиста", то подобная участь может грозить любому.

Издания "РБК", "Ведомости" и "КоммерсантЪ" вышли 10 июня с одинаковой полосой в защиту Голунова. Выпуски моментально раскупили, передает "Сноб". "Новая газета" также не осталась в стороне.

Однако некоторые коллеги сомневаются в невиновности Голунова. В эфире "России 1" выдали ролик о деле расследователя с заявлением о его "опьянении" в момент задержания, хотя показали справку, где сказано, что он был трезв. Правда, позже опубликовали новый сюжет. Подробно об этом писала "Медуза".

Близкие журналиста уверены, что он перешел кому-то дорогу. Любопытно, что накануне задержания он успел передать своему начальнику черновой вариант новой работы, о подробностях которой пока редакция "Медузы" не сообщает. Голунов и сам заявил, что невиновен и никогда не употреблял наркотики, а его могут преследовать за профессиональную деятельность.

Теперь журналисту придется два месяца пробыть в квартире матери без возможности общаться с кем-то, помимо родственников и защиты. И существует риск, что этим страдания невиновного Голунова не закончатся.

Мы приводим список материалов Голунова. Вы можете поддержать корреспондента, отправив запрос в полицию или подписав петицию.



