Защита журналиста Голунова обжаловала решение суда

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Защита Ивана Голунова рассказала, что подала апелляцию на решение Никулинского суда Москвы, который 8 июня отправил журналиста под домашний арест.
Об этом сообщает telegram-канал "Открытая редакция", ссылаясь на заявление адвоката Сергея Бадамшина.
Голунова задержали 6 июня. Полиция подозревает корреспондента "Медузы" в хранении и попытке сбыть запрещенные вещества.
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