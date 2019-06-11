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Защита журналиста Голунова обжаловала решение суда

Адвокаты расследователя сделали шаг вперед

Защита Ивана Голунова рассказала, что подала апелляцию на решение Никулинского суда Москвы, который 8 июня отправил журналиста под домашний арест.

Об этом сообщает telegram-канал "Открытая редакция", ссылаясь на заявление адвоката Сергея Бадамшина. 

Голунова задержали 6 июня. Полиция подозревает корреспондента "Медузы" в хранении и попытке сбыть запрещенные вещества. 

Полина ИВАНОВА
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