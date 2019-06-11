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"Разочаровал": россияне накинулись на Урганта из-за дела журналиста Голунова

Иван Ургант. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий оправдался за долгое молчание

Пользователи Сети возмутились тем, что Иван Ургант игнорирует тему с арестом корреспондента Ивана Голунова, которого многие коллеги считают ни в чем не виноватым. Они потребовали от телеведущего высказать собственное мнение. И тот позже опубликовал в Instagram любопытный пост. Он сообщил, что затронет эту историю 11 июня в эфире своей программы. 

"Всем привет" Сегодняшний @vecherniy_urgant мы сняли заранее – гости не могли сниматься в понедельник, и я не в Москве. Поэтому про Ивана завтра. А пока #поддержка,#справедливость,#солидарность и #свобода",

– написал Ургант после того, как многие знаменитости опубликовали свои обращения в защиту Голунова. 

Подписчики телеведущего, как и зрители его шоу, разделились на два лагеря. Одни были рады тому, что Иван не обойдет стороной сложившуюся с его тезкой ситуацию.

"Неожиданно от Урганта. Но класс", "Каждый чувствует сопричастность к этому событию, и Вам спасибо за позицию!!!", "Ванька, ты лучший: правда", "Ваня, спасибо за Вашу смелость", – прокомментировали пост некоторые.

Другие же отметили, что Ургант почему-то не высказывается по другим подобным резонансным делам, поэтому поддержка телеведущего ничего не стоит. Третьи пришли к выводу, что публично защищать журналиста, не комильфо.

"Мне показалось, или аккаунт Ивана взломали?", "Ваня разочаровал, увы", "А не попахивает ли показухой?", "Взломали что ль?" – негодовали они.

Как напоминает URA.RU  в поддержку Голунова высказался и другой ведущий Первого канала Владимир Познер. Он отметил, что задержание корреспондента "Медузы" – это "плевок в лицо" всему профессиональному сообществу.

Голунова арестовали в центре Москвы 6 июня. Дело получило широкий общественный резонанс. Коллеги журналиста считают, что его преследуют за профессиональную деятельность. Многие люди выходят на мирные пикеты с требованием отпустить Голунова, который суд отправил под домашний арест на два месяца.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что расследователь хранил и пытался сбыть запрещенные вещества. Однако у общества появились вопросы по этой запутанной истории. 

Полина ИВАНОВА
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