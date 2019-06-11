Матвиенко подвергла критике действия полиции в деле Голунова

Спикер Совфеда назвала провокацией или головотяпством задержание журналиста

Ошибки и нарушения, которые допустили в ходе задержания автора интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, вызывают у общества недоверие к следственным органам. Об этом заявила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она считает, что в данной истории есть много вопросов.

"Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал? Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать", – цитирует ТАСС спикера.

Матвиенко заверила, что дело журналиста будет на контроле Совфеда.

Ранее во вторник председатель Союза журналистов Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев призвал всех заинтересованных граждан прийти на согласованную акцию в поддержку журналиста в воскресенье, 16 июня, сообщает ФедералПресс. Также он назвал "пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество" призывы выходить на несанкционированные акции.

