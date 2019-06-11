"В связи с недоказанностью": уголовное преследование Голунова прекратили

При этом МВД требует отстранения глав управлений ГУ МВД, причастных к делу

Принято решение об освобождении журналиста "Медузы" Ивана Голунова от ответственности. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Как уточняет РИА "Новости", подобное решение вызвано недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Как отметил Колокольцев, журналиста освободят из-под домашнего ареста уже сегодня, 11 июля.

При этом он потребовал отстранении от должности двух глав двух управлений ГУ МВД по Москве.

Напомним, 9 июня решением суда Голунова отправили под домашний арест. Представителю СМИ предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Многие были уверены в невиновности журналиста-расследователя и публично поддержали Голунова. Планировалось, что 12 июня пройдет марш в поддержку Голунова.

Также спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что в истории с задержанием молодого человека есть много вопросов. По ее мнению, это можно назвать "провокацией или головотяпством", а действия полиции таким образом вызывают у общества недоверие к следственным органам.



