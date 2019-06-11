Громкое дело вылилось в историю со счастливым концом

Журналиста Ивана Голунова отпустили на свободу и эта новость стала очень обсуждаемой. При этом ее не обошли и высокопоставленные лица.

Так, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не смогла сдержать эмоций.

"Лучший день. До слез. Счастье",

– резюмировала она в Facebook.

Между тем подписчики не разделили ее оптимизма. Кто ответит за случившееся, вопрошали недовольные. (Орфография и пунктуация авторские).

"А что ура? Конечно класс, но где заказчик?", "Это не счастье. Это провал", "То есть, чтоб кого то освободить, надо громко орать, скакать и быть на "правильной" стороне",

– возмущались диванные комментаторы.

"Нам ликовать? Забыть бы его поскорее... Персона...", – добавил один из них.

"ДА!! НАМ ЛИКОВАТЬ! ЕЩЁ КАК!", – парировала Захарова.

И наконец был задан вопрос, который мучает многих: "А что дальше?"

На него ответил сам Голунов. Он в мягкой форме попросил оставить его в покое, пообещав, что продолжит свое профессиональное дело.

"Дайте мне немного прийти в себя и спасибо всем за поддержку. Надеюсь, никто не окажется в такой ситуации, как я",

– цитирует журналиста РИА "Новости".

Сегодня, 11 июня, его освободили от электронных оков. Уголовное преследование было прекращено, поскольку причастность репортера не была доказана. Приятную новость сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. После прецедента по его инициативе могут быть уволены высокопоставленные полицейские.

Напомним, Иван Голунов попал под стражу 6 июня. Он гулял по Цветному бульвару якобы с наркотиками в кармане. Свертки с запрещенным веществом были найдены в его квартире при обыске. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Ни у кого не вызвало сомнений, что наркотики Голунову подбросили.



