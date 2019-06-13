Расследование закончилось увольнением начальников МВД

Всего через два дня после освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста и снятия с него обвинений стало известно о первых увольнениях в полиции, связанных с этим резонансным делом. Своего кресла лишился генерал-майор полиции Андрей Пучков. Он был начальником УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело против Ивана Голунова.

Владимир Путин также уволил начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте главы государства.

Корреспондента "Медузы" задержали 6 июня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Суд отправил Голунова под домашний арест. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения.